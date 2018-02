Bruno de Carvalho arrasa críticos na Assembleia-geral do Sporting

JN Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

Cerca de cinco mil sócios do Sporting decidem, em Assembleia-Geral, a continuidade de Bruno de Carvalho na presidência do Sporting. Líder leonino criticou Roquette, Marco Silva e Abrantes Mendes e sairá caso não tenha 75% dos votos.

É num ambiente calmo e tranquilo que os cerca de cinco mil sócios do Sporting estão a votar e revisão estatutária e regulamento Disciplinar, no Pavilhão João Rocha. Bruno de Carvalho já discursou e a expectativa é positiva para o presidente dos leões, que tem recolhido grande parte dos apoios. O voto é realizado apenas em urna e o número de cada sócio varia consoante os anos de filiação. Bruno de Carvalho garante que só continua na liderança da SAD se tiver 75% dos votos.

Durante o discurso feito no Pavilhão João Rocha, Bruno de Carvalho enviou algumas "alfinetadas" a José Roquette, Marco Silva e Abrantes Mendes. "Porque vou votar não a tudo, apenas vi uma questão a ser feita sobre os estatutos. Por isso, não há dúvidas. Tenho lido chavões infantis, como pidesco, quer o clube para ele, Sporting Clube da Venezuela, entre outros, e isto não pode acontecer. Convocámos 46 sportinguistas, cuja maioria é sempre contra aquilo que faço, poderiam colocar questões e nada. Nos pontos a sério saíram e três eram advogados. Um ato de falta de coragem que nunca deve ser esquecido, mas perante um convite para discutir cara a cara, recusam. Pretendem ataques terroristas e difamar", frisou Bruno de Carvalho.

"Porque Abrantes Mendes, esse pilar, que aceitou manter uma candidatura ridícula, diz mal de mim mês após mês, uma marioneta de Carlos Seixas, que destila veneno dia após dia. Sou para ele narcisista, ditador, impropérios que os rivais me chamam. Porque Roquette diz que sou o Trump do futebol português. Homem que representa tudo o de grave que passa em Portugal com casos de justiça ou não justiça como a privatização do Totta ou o célebre projeto Roquette que levou João Rocha dizer que o Sporting era uma operação tão fácil como o Totta. Este senhor nem a cultura geral tem para saber o significado da palavra populista. Despedido do Olympiacos, desceu uma equipa de milhões e foi despedido do Watford. Esse Marco Silva que disse a jornalistas que nunca seria despedido do Sporting e que seria ele a despedir-me. Sempre defendi o Sporting contra tudo e contra todos", disse Bruno de Carvalho.