Bruno de Carvalho arrasa Frederico Varandas

João Faria Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno de Carvalho aproveitou a apresentação do livro "Sem Filtro", na loja Bertrand do Shopping Cidade do Porto, na Boavista, para responder de imediato às declarações proferidas, esta sexta-feira, por Frederico Varandas, atual presidente do Sporting.

"Foi um discurso lamechas e autofágico. Das coisas mais tristes que vi enquanto sportinguista. Estamos em 2011 ou 2012 novamente. O tempo todo a dizer mal do clube, dos funcionários, do software... é a primeira vez que vejo um presidente dizer que temos menos sócios que a direção dizia e disse-o com orgulho. Falou de processos que já estavam todos implementados. Tudo o que ele falou para a Academia, formação e funcionários já estava projetado e com o orçamento aprovado", disse.

"Só ouvi mentiras na conferência de imprensa. Vem pedir que tem de se dar tempo porque nos rivais há tempo, mas foi uma das pessoas que mais fez para que esta direção com cinco anos de aprendizagem saísse para eles entrarem", afirmou.

"Foi lamentável enquanto ex-presidente do Sporting esta conferência de imprensa. Não teve nenhuma palavra de apreço aos sportinguistas. Nenhuma palavra a não ser chavões que nos permitisse perceber qual era o caminho para o futuro. É difícil a Varandas dizer muitas palavras. Esqueceu-se de dizer que fizemos campos novos no Polo EUL e na Academia. Esqueceu-se de dizer que fizemos obras de manutenção na cobertura do estádio".

No Shopping Cidade do Porto cerca de duas centenas de adeptos esperaram pelo presidente leonino fora da loja onde apresentou o livro "Sem Filtro".