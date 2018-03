Bruno de Carvalho ataca António Salvador: "És um labrego trolha e aldrabão"

JN Hoje às 22:02 Facebook

O presidente do Sporting reagiu, esta terça-feira, ao comunicado do Braga no âmbito do pagamento dos leões aos arsenalistas.

Depois do Sporting ter efetuado o pagamento de 707 mil euros referentes à segunda tranche da transferência de Rodrigo Battaglia, o Braga, em comunicado, considerou a transferência do Sporting "um equívoco ou uma trafulhice".

A resposta do presidente dos leões não se fez esperar. Bruno de Carvalho, através do Facebook, considerou o líder do clube minhoto um "aldrabão".

"És um labrego trolha e aldrabão! Já não te consigo aturar! Vai mandar no G15 e aproveita e vai... Idiota aldrabão... Adoras ser o Presidente do Benfica B... Agora faz mais um comunicado..." escreveu o presidente dos leões no Facebook.