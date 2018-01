JN Ontem às 19:51 Facebook

Numa longa publicação no Facebook, o presidente dos leões deixou críticas a Luís Filipe Vieira e a António Salvador, presidente do Braga.

Bruno de Carvalho recorreu, esta segunda-feira, ao Facebook para dirigir críticas a Luís Filipe Vieira. Referindo-se ao líder encarnado como "guru", o presidente dos leões refere que Vieira está por detrás das medidas propostas pelo G-15 e acusou António Salvador, líder do Braga, de ser um "testa de ferro" do presidente do Benfica.