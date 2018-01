Bruno de Carvalho chama "labrego" a Rodolfo Reis

JN Hoje às 17:12 Facebook

O presidente do Sporting recorreu, esta terça-feira, ao Facebook para deixar duras críticas a Rodolfo Reis, antigo jogador do F. C. Porto.

Manuel Fernandes, glória do Sporting, foi acusado por Rodolfo Reis, comentador da SIC Notícias, de utilizar uma cartilha leonina e o presidente do clube atirou-se, através do Facebook, ao antigo jogador do F. C. Porto.

"Mas quem és tu meu labrego para chamares 'lambe rabos' a uma figura do futebol português como o Manuel Fernandes. São este tipo de pessoas baixas que andam pela TV a poluir tudo. Quem foi almoçar com o JJ e lamber-lhe o rabo foste tu. Labrego... Tens memória curta mas as pessoas não têm. O 'empregado' do Sporting tudo o que ganhou foi com esforço, dedicação e devoção. Já tu nunca te livrarás de ser um vendedor de fruta! Tu não precisas de cartilha, basta-te um 'quinhentinhos'", escreveu.