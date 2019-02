Bruno de Carvalho chora na apresentação de livro sobre bastidores do futebol

Hoje às 19:42, atualizado às 19:44 Facebook

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, chorou nesta sexta-feira durante a apresentação do seu livro "Sem filtro - As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência", no El Corte Inglês, em Lisboa.

"É uma leitura indispensável para quem quer conhecer os bastidores do Sporting e do futebol. É ótimo ver esta sala cheia depois de tudo o que passei nos últimos meses", disse emocionado, perante centenas de pessoas.

Bruno de Carvalho revelou que não pensa regressar a "curto ou médio prazo" ao dirigismo desportivo mas a hipótese de voltar um dia está em cima da mesa. "Nunca devo dizer nunca. Neste momento, estou focado em mim e na minha família e em tocar bateria, que tanto alarido fez por tocar no bar de um amigo meu", disse.

O "timing" do lançamento do livro, acrescentou, não está relacionado com o atual momento da equipa de futebol. "Foi escolhido pela editora em novembro, quando a equipa praticava excelente futebol", esclareceu. Bruno de Carvalho pediu aos adeptos para que continuem a apoiar o Sporting. "Temos de fazer tudo para ultrapassar este péssimo momento".