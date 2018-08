Bruno de Carvalho confirma mensagens aos jogadores: "Tenho saudades"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:51 Facebook

O ex-presidente do Sporting confirmou, esta segunda-feira, ter enviado mensagens aos jogadores antes da primeira jornada da Liga e na receção ao Vitória de Setúbal. "Não consegui enviar antes, a dar os parabéns pelo excelente resultado", explicou.

"SIM ESCREVI : 'Boa tarde. Achas que quem está assim com os atletas como família lhes faz mal? Nada tive a ver com o ataque à academia e sempre vos defendi perante todos os que vos queriam fazer mal! Boa vitória hoje! o Sporting merece, os Sportinguistas merecem! Vamos todos viver em união, segurança, paz e estabilidade. Forte abraço Bruno de Carvalho", começou por escrever o ex-dirigente leonino na rede social Facebook.

Bruno de Carvalho explicou, ainda, o teor das mensagens que enviou aos jogadores do plantel principal de futebol, garantindo que "jamais lhes fez mal".

"Como foi sempre meu hábito enviei mensagens aos atletas do Sporting CP. Uma após o jogo de Moreira de Cónegos, pois não consegui enviar antes, a dar os parabéns pelo excelente resultado. (...) Depois enviei uma antes do jogo do Setúbal, não personalizada, também devido ao sucedido no dia anterior na SAD e das notícias que foram logo veiculadas de um suposto mau estar, apenas recordando (com o vídeo da festa no balneário) os grandes momentos que passámos na final da Taça da Liga juntos (jogo também com o Setúbal) e dizendo que quem vive assim com a "sua família" (atletas) jamais lhes poderia querer fazer mal e mostrando que o futebol é uma festa onde a vitória traz a alegria suprema!".

O ex-presidente dos leões afirmou ainda ter "saudades" dos atletas.

"Mandei as mensagens por respeito de 5 anos de trabalho conjunto e porque tenho saudades deles. Saudades de estar ali, de poder dar a minha quota parte de ajuda, de poder ser mais um naquele anel mágico antes de cada jogo, de poder ser a voz de todos os Sportinguistas em todas as modalidades do Clube, exigindo Atitude e Compromisso totais pois queremos ser felizes. Tenho saudades dos atletas e dos adeptos pois foi com o seu carinho e apoio que chegámos até aqui", concluiu.