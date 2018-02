Bruno de Carvalho convida críticos e jornalistas para sessões de esclarecimento

JN Hoje às 21:38 Facebook

Bruno de Carvalho convidou, esta sexta-feira, críticos sportinguista que o próprio divulgou para comparecerem em duas sessões de esclarecimento com vista à próxima Assembleia Geral do dia 17 de fevereiro.

Através de um comunicado emitido no site oficial do Sporting, o presidente dos leões diz querer tirar as dúvidas quanto aos pontos que estarão em cima da mesa na Assembleia Geral, tanto a alguns sócios, como a membros da Comunicação Social.

Bruno de Carvalho diz que quer "esclarecer" sócios, comentadores e jornalistas sobre "as razões pelas quais estas pessoas foram incluídas, concedendo-lhes a oportunidade de confrontarem o Presidente com as suas razões".

As sessões estão agendadas para dia 11 de Fevereiro, às 15 horas, no Radisson Blu Hotel, e segunda-feira, dia 12 de Fevereiro pelas 16 horas no Auditório Artur Agostinho.