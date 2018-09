Bruno de Carvalho de volta ao Facebook. "Estamos na luta!"

Hoje às 14:55 Facebook

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, recorreu ao Facebook para agradecer "as mensagens de milhares de pessoas" preocupadas após o problema de saúde de que teve no fim de semana.

"Estou quase a 100%! Um Leão é duro!" No texto colocado no Facebook cerca das 14 horas desta terça-feira, Bruno de Carvalho agradece a todas as pessoas que se manifestaram preocupadas com o estado de saúde do ex-presidente do Sporting.

"São milhares de mensagens de pessoas preocupadas com a minha saúde", escreve. O ex-presidente do Sporting foi internado, de sábado para domingo, no hospital da Cruz Vermelha, após uma indisposição.

Segundo apurou o JN, Bruno de Carvalho terá sido vítima de uma gastrite e foi internado no sábado, dia em que os sportinguistas foram às urnas escolher Frederico Varandas para presidente.

"Estamos na luta!", acrescenta Bruno de Carvalho, que teve alta no domingo e dois dias depois voltou à vida pública, através da página de Facebook.