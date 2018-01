Bruno de Carvalho defende descida de divisão do Benfica

Hoje às 11:34 Facebook

Na véspera do derbi entre o Benfica e o Sporting, que se realiza na quarta-feira, o presidente do Sporting diz que o caso dos emails devia ditar "a descida de divisão do Benfica".

Em entrevista ao diário desportivo "Record", esta terça-feira, o líder leonino explica que os emails do Benfica, que vieram a público nos últimos meses, podem valer "muito mais do que a perda de pontos".

Bruno de Carvalho usa o exemplo do que aconteceu com a Juventus, em Itália, que desceu de divisão. "É a descida de divisão, como é mais do que óbvio", disse.

O dirigente do Sporting vai mais além e refere que se for provado que houve "influência direta nos títulos", o Benfica deve perder esses campeonatos. Bruno de Carvalho diz, ainda, que lamenta "os silêncios do presidente da Liga - Vítor Pereira, do presidente da Federação - Fernando Gomes, e do Governo". "A podridão em que o futebol tem estado envolvido é algo que me entristece profundamente", atira.

Na mesma entrevista, o presidente leonino fala do sonho de ver Cristiano Ronaldo a jogar pelo Sporting. " Continua a ser um sonho meu que ele possa terminar a carreira no Sporting. Também já o disse várias vezes que estamos a falar de um jogador que terá uma carreira bem longínqua... ", explicou.

Sobre o mercado de transferência garante que "William Carvalho é intransferível em janeiro" e acredita que Gelson Martins "será um caso sério no futebol mundial".