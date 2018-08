Bruno de Carvalho deixa mensagem de melhoras a Luís Filipe Vieira

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:05 Facebook

O ex-presidente dos leões deixou uma mensagem nas redes sociais na qual deseja as melhoras ao líder do Benfica, considerando que o "jogo da vida é mais importante do que um jogo de futebol".

Bruno de Carvalho publicou, esta terça-feira, uma mensagem nas redes sociais afirmando que mandou uma mensagem de melhoras a Luís Filipe Vieira, internado no hospital devido a uma indisposição.

"No futebol queremos ganhar sempre, com um sabor especial aos nossos rivais mais diretos. Mas o jogo da vida é muito mais importante que um jogo de futebol. Por isso, enviei uma mensagem ao Presidente do SL Benfica, Luís Filipe Vieira, que se encontra hospitalizado, dizendo que apesar de todas as nossas diferenças e da minha luta intransigente pela verdade desportiva, desejava-lhe uma recuperação rápida e plena", pode ler-se.

Internado desde quinta-feira devido a uma indisposição, o presidente do Benfica poderá ter alta hospitalar no fim da semana, informou esta terça-feira o clube encarnado.

"O Presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, continua internado e na melhor das hipóteses só terá alta no final desta semana. A sua situação é estável, mas requer repouso e o devido acompanhamento médico", informa o Benfica.