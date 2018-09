Bruno de Carvalho desiste de providência cautelar sobre suspensão de sócio

Hoje às 15:18 Facebook

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho desistiu de uma providência cautelar que visava reverter a suspensão de sócio e assegurar a integração da candidatura às eleições marcadas para sábado.

Contactado pela Lusa, Jaime Marta Soares, presidente da Assembleia Geral (AG) do clube, confirmou a desistência da ação do antigo líder "leonino", que foi destituído em 23 de junho, para que fossem suspensas as ações disciplinares que o impediam de concorrer ao ato eleitoral.

Esta providência cautelar visava reverter o processo disciplinar que suspendeu Bruno de Carvalho de sócio por um ano.

Em comunicado, os advogados de Bruno de Carvalho confirmaram a desistência desta providência, "atendendo à delonga do agendamento" e à "impossibilidade prática de uma decisão em tempo útil", decidindo "privilegiar outros meios contenciosos".

"Bruno de Carvalho foi, injusta e ilegalmente, afastado das eleições. Não desiste nem desistirá de repor a justiça. Aguardaremos as decisões judiciais de pronúncia da invalidade da suspensão, das comissões e das próprias eleições", acrescentaram os advogados do antigo presidente dos "leões".

Jaime Marta Soares confirmou a existência de outras ações judiciais do antigo presidente do Sporting.

Eleito presidente do clube em março de 2013 e reconduzido em 2017, Bruno de Carvalho foi destituído do cargo na reunião magna de junho, com 71,36% dos votos, e posteriormente suspenso de sócio pela Comissão de Fiscalização criada na sequência da demissão da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar.

Na sequência da decisão, foram convocadas eleições para os órgãos sociais do clube, para o próximo sábado, 08 de setembro, e Bruno de Carvalho viu a sua candidatura rejeitada pela Mesa da AG, com base no facto de o ex-presidente estar suspenso de sócio.