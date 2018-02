Bruno de Carvalho diz que Sporting-Feirense lhe deu várias lições

Ontem às 21:15 Facebook

O presidente do Sporting agradeceu ao árbitro Luís Ferreira as "várias lições de arbitragem" dadas durante o encontro Sporting-Feirense, da 22.ª jornada da I Liga, que os "leões" venceram por 2-0.

Numa declaração à imprensa no final do encontro, Bruno de Carvalho deu como exemplos de lições alguns lances, entre os quais o do golo anulado ao Sporting pelo sistema de videoárbitro (VAR).

"Foram várias lições hoje, quero agradecer ao árbitro e ao VAR", disse Bruno de Carvalho, que quando questionado sobre a ironia do discurso se limitou a responder: "Não foi nada irónico, ao contrário do que dizem gosto sempre de aprender".

O presidente do Sporting voltou a pedir aos sócios do clube que compareçam em força na Assembleia-Geral (AG) de dia 17 de fevereiro, na qual será decidida a continuidade dos atuais órgãos sociais do clube.

"Quando vemos os jogos dos três 'grandes' deste fim de semana, tiramos grandes ilações, e vemos por que é que no dia 17 os sportinguistas têm de se deixar de tretas", disse.

A AG de 17 de fevereiro foi convocada dias depois de terem sido suspensos os trabalhos de uma outra reunião magna, que Bruno de Carvalho abandonou, e na qual seriam discutidas alterações aos estatutos do clube e regulamento disciplinar.

O Sporting regressou este domingo às vitórias na I Liga ao vencer por 2-0 o Feirense, num jogo em que os golos foram apontados nos últimos minutos: William Carvalho, aos 78, e Fredy Montero, aos 90+1.

O resultado mantém o Sporting no terceiro lugar do campeonato, com os mesmos 53 pontos do Benfica, segundo, e a dois do líder F.C. Porto, que conta menos um jogo.