Bruno de Carvalho diz que volta à corrida após decisão judicial

Bruno de Carvalho, que foi destituído da presidência do Sporting, anunciou, segunda-feira, que vai entregar uma lista para as eleições do clube, na sequência de uma providência cautelar que obriga o presidente da Mesa da Assembleia Geral a recebê-la.

"Jaime Marta Soares tem de receber a lista, sob pena de crime de desobediência e pagamento de uma coima", disse Bruno de Carvalho, durante uma conferência de imprensa na qual Erik Kurgy se mostrou disponível para liderar o projeto 'Leais ao Sporting', caso o antigo presidente permaneça impossibilitado.

No domingo, a candidatura 'Leais ao Sporting' anunciou que Erik Kurgy iria substituir Bruno de Carvalho na liderança da lista.

No entanto, segundo o antigo presidente, a decisão judicial de hoje permite-lhe concorrer às eleições, marcadas para 08 de setembro, juntamente com Trindade Barros e Alexandre Godinho, que também foram suspensos de sócios do clube, na sequência da destituição do Conselho Diretivo liderado por Bruno de Carvalho.

"Caso seja limitada a capacidade de Bruno de Carvalho concorrer livremente às eleições, estou aqui para assumir", afirmou Erik Kurgy, garantindo que a candidatura 'Leais ao Sporting' visa "levar Bruno de Carvalho a um lugar que é seu por justiça".

Apesar de se mostrar confiante na possibilidade de ir a votos, Bruno de Carvalho admitiu avançar com a lista encabeçada por Erik Kurgy, que, caso seja eleita, o nomeará como representante do clube na SAD 'leonina'.

Sem anunciar quando entregará a lista, cujo prazo termina na quarta-feira, Bruno de Carvalho garantiu que a mesma está pronta para ser entregue e deixou um aviso ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares: "é bom que esteja por perto para a receber".

"A decisão de hoje é uma vitória da democracia. A lei veio trazer-me de volta, hoje renasci", disse antigo presidente do clube, destituído em Assembleia Geral em 23 de junho, referindo-se à providência cautelar que, segundo Bruno de Carvalho, obriga o presidente da MAG a aceitar a lista com os três sócios suspensos.

Bruno de Carvalho, Alexandre Godinho, e Trindade Barros foram suspensos por um ano em 02 de agosto, depois de terem sido alvo de processos disciplinares, interpostos pela Comissão de Fiscalização do clube.

Além de Bruno de Carvalho, apresentaram-se como candidatos às eleições Carlos Vieira, antigo vice-presidente do clube, também suspenso, Fernando Tavares Pereira, João Benedito, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, José Maria Ricciardi, Frederico Varandas e Rui Jorge Rego.