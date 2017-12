Bruno de Carvalho: "E o burro sou eu?"

JN Ontem às 18:50 Facebook

Numa mensagem publicada na rede social Facebook, o presidente dos leões reagiu à investigação da Polícia Judiciária a um jogo do Benfica em 2015/2016, frente ao Rio Ave.

Bruno de Carvalho reagiu à notícia de que a PJ estará a investigar indícios de viciação de resultados num jogo entre o Rio Ave e o Benfica, em 2015/2016.

Num "post" publicado no Facebook, o líder leonino garantiu que vai defender o Sporting até ao fim e que, afinal, todas as acusações que fez sempre tiveram fundo de verdade: "afinal, externamente, aqui o "rapaz" e "passarinho" sabia do que andava a falar", começou por escrever.

Recorde-se que foi este sábado noticiado que a PJ está a investigar a possibilidade de ter havido manipulação do resultado da visita do Benfica a Vila do Conde, a 24 de abril de 2016, em jogo a contar para a 31.ª jornada da edição de 2015/16 da I Liga e que os encarnados venceram por 1-0, com um golo do mexicano Raúl Jimenez, aos 73 minutos.

Benfica e Rio Ave, em comunicado, desmentiram as acusações.