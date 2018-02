Bruno de Carvalho: "Estou a ser completamente humilhado"

JN Ontem às 22:36 Facebook

Twitter

Durante o discurso desta segunda-feira no auditório Artur Agostinho, em que Bruno de Carvalho deixou a continuidade no cargo de presidente nas mãos de uma nova Assembleia Geral, o líder dos leões admitiu o descontentamento pelo facto de os sportinguistas não reconhecerem o trabalho desenvolvido pela direção.

"Estou a ser completamente humilhado e injuriado por sportinguistas há sete anos. São sportinguistas que fizeram cartazes e colocaram na segunda circular, fizeram flyers, fizeram grupos privados no Facebook a dizer mal e mal e mal. Para salvaguarda, o presidente liga a tudo, a pormenores pequeninos. Não estejam enganados: no Sporting nada é pequenino. Por detrás de uma pedrinha pequenina, há uma dezena de lacraus. Sempre foi assim no Sporting", começou por dizer Bruno de Carvalho.

O líder leonino prosseguiu, salientando total dedicação ao clube. "Não levei nada para a AG com a ideia de a passar ou não. Tive de ouvir coisas como o "timing". Mas qual timing? Não tenho timing. Não durmo com um olho aberto, estão os três fechados, mas às 4, 5 e 6 horas da manhã estou a trabalhar. O que mereço é chegar a uma AG e haver alguém que diga por mim quando se discute o trabalho feito por mim? Mas estamos todos a brincar? Elegeram estes órgãos sociais para estarem a fazer como antigamente ou é para gerir o clube? Depois tomem as decisões que quiserem. Ponto final".

Bruno de Carvalho afirmou, ainda, que as publicações feitas nas redes sociais foram importantes para o futebol nacional, nomeadamente para a implementar o videoárbitro.

"Ou se confia ou não se confia. Dão 90% a um ditador, a um norte-coreano? Estavam doidos em março? De março para cá já alterei tudo e já sou um aldrabão, um vigarista? Isto mudou assim tanto? Tanto tem mudado no futebol à conta do meu Facebook. Se não tivesse sido o meu Facebook, vocês tinham visto o VAR no raio que o parta. Fiz posts e posts dos fundos. E as denúncias que eu fiz e agora é tudo arguido? Chega de conselhos. 90% disse que confia, então confiem", concluiu.