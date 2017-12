Bruno de Carvalho explica porque abandonou Assembleia Geral

JN Hoje às 16:51 Facebook

Numa mensagem publicada no Facebook, Bruno de Carvalho considerou a Assembleia Geral extraordinária desta sexta-feira "uma manipulação política" e apontou o dedo ao G-15.

"Este autodenominado G15 - 3, decidiu substituir-se à Liga e fazer propostas diretamente numa AG, mas numa total hipocrisia, que denunciei in loco, 'apelando ao diálogo' quando nunca o quiseram", começou por explicar Bruno de Carvalho.

O líder máximo dos leões falou ainda em "cobardia" dos clubes do G-15, dado que "chumbaram a admissão das propostas do Sporting CP e do F. C. Porto". O presidente leonino acusa, ainda, ter havido um presidente "que andou pelos corredores da Liga a pedir aos clubes para votarem contra as propostas do Sporting CP e do F. C. Porto".

Além de Bruno de Carvalho, Pinto da Costa também abandonou a assembleia.