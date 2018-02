Bruno de Carvalho fala em último jogo como presidente dos leões

Hoje às 20:05 Facebook

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, admitiu, no final da vitória (3-1) frente ao Astana, no Cazaquistão, que a ideia de deixar os leões era dolorosa.

"Há aqui um duplo sentimento. De quatro objetivos que tínhamos, continuamos fortes em três e um já conquistámos. Sinto-me feliz porque a nação sportinguista está feliz, sinto-me feliz por ter voltado ao banco, porque fui assistindo aos resultados das modalidades que continuam pujantes, mas ao mesmo tempo estou triste porque possivelmente este foi o meu ultimo jogo como presidente do Sporting e isso custa-me bastante", disse, no final da primeira partida dos 16 avos de final da Liga Europa, aos jornalistas.

Em causa a Assembleia Geral do próximo sábado, em que serão votados os novos estatutos do clube, o regulamento disciplinar e a manutenção dos atuais órgãos sociais.

Bruno de Carvalho já garantiu que, caso os dois primeiros pontos não sejam aprovados (para isso, são necessários 75% dos votos), deixa a presidência dos leões.