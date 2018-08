Bruno de Carvalho faz três sessões de esclarecimento aos sócios

25 Maio 2018 às 17:55 Facebook

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e restante Conselho Diretivo vão realizar três sessões de esclarecimento aos sócios do clube, que vão decorrer no norte, centro sul do país.

Segundo o porta-voz do Conselho Diretivo, Fernando Correia, a primeira das três sessões realiza-se já este domingo, às 10 horas, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. A segunda reunião ficou agendada para 30 de maio na cidade de Faro, às 19 horas, enquanto a terceira decorrerá a 1 de junho, igualmente às 19 horas, no Porto, sendo que os locais destas duas últimas serão divulgados oportunamente. O Sporting fez saber ainda que aquelas sessões de esclarecimento destinam-se, exclusivamente, aos sócios que tenham a sua situação regularizada.

Fernando Correia reagiu ainda às declarações de Jaime Marta Soares após a reunião dos órgãos sociais realizada na quinta-feira, quando o presidente da Mesa da Assembleia Geral leonina disse ter "vergonha" de um dia dizer as coisas que sabe sobre Bruno de Carvalho.

"O presidente da Mesa da Assembleia Geral disse que sabia muita coisa sobre Bruno de Carvalho, coisas que até o envergonham. Tendo conhecimento de coisas tão vergonhosas, não pode, não deve hesitar em dizer tudo o que sabe sobre o presidente, tudo o que considera tão vergonhoso. Os sócios têm o direito de saber tudo. Jaime Marta Soares tem a obrigação de o dizer", afirmou o porta-voz.