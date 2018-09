Bruno de Carvalho hospitalizado em dia de eleições no Sporting

Rui Farinha Ontem às 23:08 Facebook

Bruno de Carvalho foi hospitalizado no sábado à tarde, dia de eleições para a presidência do Sporting, devido a uma gastrite, confirmou ao JN fonte próxima do antigo líder leonino.

O rumor de que terá sofrido uma intoxicação medicamentosa foi prontamente desmentido e Bruno de Carvalho admite agir judicialmente contra os autores da notícia, sabe o nosso jornal.

O ex-líder sentiu uma indisposição e febre no dia em que decorreram as eleições no clube e, acompanhado da irmã Alexandra, deslocou-se ao Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. Acabou por ter alta nas primeiras horas da manhã deste domingo.

Bruno de Carvalho, de 46 anos, liderou os leões entre março de 2013 e junho de 2018.