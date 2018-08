Bruno de Carvalho critica Patrício e Ricciardi e não vai ao Jamor

S.A. 19 Maio 2018 às 14:25 Facebook

Bruno de Carvalho anunciou que não vai à final da Taça de Portugal, após um longo discurso em que denunciou uma "campanha mentirosa" para tomarem o Sporting de assalto.

A conferência de imprensa em Alvalade, marcada para as 13 horas, teve início cerca das 14.20 horas, com Bruno de Carvalho a chegar com vários jornais na mão e a pedir desculpa pelo atraso. No seu discurso, que se prolongou até às 15.38 horas, responsabilizou Ricciardi pela crise, criticou o guarda-redes Rui Patrício e a comunicação social e desmentiu Jaime Marta Soares.

Não, não vou ao Jamor

Já no período de questões dos jornalistas, o presidente do Sporting anunciou que não vai ao Jamor assistir à final da Taça de Portugal, com o Desportivos das Aves, por não estarem reunidas as condições necessárias. "Não, não vou ao Jamor. Não acho que estejam criadas as condições para ir ao Jamor. Não mereço o que se está a passar, não mereço, mas pelo Sporting, pela festa, não vou ao Jamor. Não vou com muita mágoa, pena e frustração", afirmou Bruno de Carvalho.

Os atletas são para mim família

"Estamos - eu e o meus colegas [da direção] - a ser alvo de bullying e terrorismo", começou por dizer, enumerando várias capas dos jornais deste sábado, com destaque para o "Expresso", onde se lê "Brunos de Carvalho devem ser mortos à nascença".

O presidente do Sporting considera que "já não é uma questão de processos (...) é um total desrespeito das regras basilares da democracia e dos direitos humanos".

Ricciardi é o estratega disto tudo

Bruno de Carvalho apontou ainda um responsável pela crise que o clube está a atravessar: "[José Maria] Ricciardi é o estratega disto tudo".

Num discurso longo e pausado, o dirigente leonino sublinhou que o ataque de terça-feira à Academia de Alcochete é "um ato criminoso e vil", de que "os atletas não têm culpa nenhuma". E sublinhou: "os atletas são para mim família".

"Tínhamos uma folha limpa" e "ficamos manchados por um ato hediondo e criminoso", afirmou.

Rui Patrício sabe que "não pode nem deve dirigir-se diretamente aos adeptos", disse Bruno de Carvalho. O que aconteceu em Alcochete "não começou no presidente do Sporting, não teve início na direção do Sporting", acrescentou.

Não me venham falar mais de rescisões

Bruno de Carvalho explicou que na segunda-feira, depois da derrota na Madeira que afastou o Sporting do segundo lugar do campeonato, reuniu com os jogadores e com a equipa técnica e foi "franco": "Disse aos jogadores, se houver qualquer indício ou ameaça transmitam de imediato ao André ou a mim". E frisou: "ninguém me disse que estava aquele encontro apalavrado" no dia seguinte em Alcochete.

"Se eu tivesse lá estado [pelas 16 horas como era previsto], estaria agora cheio de fraturas e pontos. Não estava porque nesse dia saiu uma noticia que colocou em causa o bom nome, a honra, a imagem do Sporting", acrescentou, numa referência à operação Cash Ball, na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol.

"Não estou a ver nem quero acreditar que possa haver uma tentativa de rescisão por um ato que involuntariamente saiu dos próprios jogadores, não de todos, mas saiu dos jogadores", afirmou Bruno de Carvalho,

"Não me venham falar mais de rescisões. Muito atleta está em choque. Muito atleta pensou fugir naquele momento. A Academia é um local seguro. Aconteceu aquele evento (...) A Sporting SAD garantirá toda a segurança de todos os atletas, de todas as modalidades", assegurou.

"Ninguém pode apresentar rescisão", garantiu. "Por trás de um jogador aproveita-se emocionalmente um advogado ou um agente", considerou.

"Parem este ato de terrorismo contra pessoas de bem" declarou, deixando o apelo a todos os adeptos para que "façam a festa no final da Taça de Portugal" e " mostrem a verdadeira dimensão do Sporting", "porque o mundo está a olhar para nós".

"Queremos que os jogadores joguem com alegria e mostrem em campo o que é o Sporting", afirmou.

Eu não sei onde está a minha filha Diana

Bruno de Carvalho lamentou ainda que nenhum órgão de soberania tenha dirigido ao Sporting uma nota de lamento pelo que aconteceu na Academia de Alcochete.

"O Sporting não ficará sem os seus ativos. O Sporting garantirá a segurança de todos", assegurou, criticando depois "os flick-flacks de Jaime Marta Soares", presidente da Mesa da Assembleia, que tanto lhe manifestava apoio num dia como depois pedia publicamente a sua demissão; que disse que o presidente não falava com o treinador quando Jorge Jesus lhe telefonou após o ataque e quando nos jornais se noticiou que tinha provas contra Bruno de Carvalho; além de ter lhe pedido para ir a "uma cimeira secreta com o amigo Luís Filipe Vieira", que negou. O Benfica já desmentiu, considerando Bruno de Carvalho "um charlatão".

"Eu não sei onde está a minha filha Diana. A minha ex-mulher fugiu com a minha filha porque diz que não há condições de segurança", revelou, atribuindo culpa à comunicação social. "É criminoso o que vocês estão a fazer".

Perante esta "campanha vil, nojento e mentirosa" voltou a reiterar que "no Sporting não há corrupção, não há saco azul, não há mandantes de nada. Há pessoas honestas e trabalhadoras que têm lutado pelo Sporting e não vão deixar o Sporting ser tomado de assalto".

Crise no Sporting

O ambiente de crise no Sporting agudizou-se na terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, quando a equipa de futebol foi atacada na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes, que foram já presentes ao juiz do Tribunal do Barreiro e que devem conhecer as medidas de coação no domingo ou segunda-feira.

Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o diretor desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.

O cenário agravou-se com as demissões na quinta-feira da Mesa da Assembleia Geral, em bloco, e da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou ao fim do dia que se irá manter no cargo.