Bruno de Carvalho juntou-se à festa do título de hóquei em patins

Campeão no voleibol, no andebol e, a partir desta tarde de sábado, também no hóquei em patins. Uma imensa festa leonina, a que se juntou o presidente do clube, que não se conteve e que saltou para a pista, aos pulos e aos abraços com os jogadores.

Mal soou o apito para o final do jogo que Sporting ganhou ao F. C. Porto (4-3), Bruno de Carvalho saiu disparado para a pista e foi abraçar Pedro Gil, autor de dois golos e herói leonino do título que escapava de Alvalade havia 30 anos.

Para trás ficara um jogo emocionante e Sporting festejou o título que lhe fugia desde 1987-88, sucedendo na lista dos campeões precisamente ao F. C. Porto, segundo classificado, que já não poderá recuperar os quatro pontos de atraso para os leões e que até pode acabar esta penúltima jornada no terceiro lugar, caso o Benfica vença em casa do Infante do Sagres e iguale pontualmente os dragões, sobre quem possuem vantagem nos confrontos diretos (vitória na Luz e empate no Dragão Caixa).

No pavilhão João Rocha, a celebração leonina até se fez com a brilhante atuação de dois ex-jogadores do F. C. Porto: Caio marcou o primeiro golo do jogo e Gil bisou; pelo meio, o espanhol Ferran Font completou a festa sportinguista, a que se juntou o presidente do clube, Bruno de Carvalho. Pelo F. C. Porto marcaram Hélder Nunes, Gonçalo Alves e Rafa.