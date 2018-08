Bruno de Carvalho mandou SMS aos jogadores para lhes dar ânimo

LUÍS MOTA E NORBERTO VASCONCELOS SOUSA 27 Maio 2018 às 17:30 Facebook

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, enviou mensagens escritas aos jogadores e equipa técnica do Sporting ao intervalo e no final da decisão da Taça de Portugal, que os leões perderam (2-1) frente ao Aves. O líder leonino tentou suavizar o mau ambiente que se instalou no clube ao longo dos últimos meses.

Depois da invasão à Academia de Alcochete por parte de cerca de 40 elementos alegadamente ligados à Juve Leo, que terminou com diversas agressões a jogadores e treinadores, o Sporting praticamente não treinou na semana que antecedeu a final do Jamor. A equipa de Jorge Jesus só subiu ao relvado para trabalhar na véspera do último jogo da temporada e, logicamente, a preparação não foi a melhor.

Ao intervalo, o Aves já vencia por 1-0 e o JN teve acesso à SMS que Bruno de Carvalho enviou a todo o grupo de trabalho durante o período de descanso. "Calma vamos ganhar na 2.ª parte! Sem receios! Merecemos vencer! Um forte abraço com muita amizade. Bruno de Carvalho (calma que têm 3,5 milhões de pessoas ao vosso lado a lutar com vocês - eu estou a lutar por vocês!!!)", escreveu o líder da SAD verde e branca.

Apesar do otimismo, os leões perderam mesmo a Taça e, no final, a desilusão era evidente, tristeza que Bruno de Carvalho acompanhou ao longe, já que o presidente sportinguista não esteve no Jamor.

"Somos família! Frustrados, mas sempre juntos! Queria estar aí com vocês para vos dar um forte abraço", escreveu em mensagem que, confirmou o JN, foi recebida pelo grupo de trabalho.

Presidente defende que relatório da PGR iliba clube

No meio do clima de tensão e da troca de acusações entre Bruno de Carvalho e Jaime Marta Soares, durante a reunião dos órgãos sociais, anteontem, em Alvalade, o dirigente máximo terá defendido a existência de "um relatório da PGDL (Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa) que diz que o Sporting não teve responsabilidade no que aconteceu (Alcochete)". Uma transcrição da proposta de ata do encontro, enviada aos associados e, entretanto, negada pela Mesa da AG, que não a assinou. "O teor da referida - mas inexistente - "ata", ardilosamente construída, encontra-se manipulado, truncado e incompleto, contendo um conjunto vasto de falsidades, de intervenções parcialmente transcritas e outras descontextualizadas", lê-se no comunicado da AG.