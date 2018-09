Bruno de Carvalho marca conferência de imprensa após rescisão de Patrício

01 Junho 2018 às 11:57 Facebook

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou, esta sexta-feira, uma conferência de imprensa.

O encontro está agendado para as 12.30 em Alvalade. O anúncio foi feito poucas horas depois de Rui Patrício ter apresentado a rescisão de contrato que o ligava ao Sporting.

Já está segunda-faira, o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, considerou a substituição dos membros por parte do Conselho Diretivo do clube "não tem cobertura estatutária" e, por isso, "é ilegal".

"Não tem sustentação legal. Não está contemplado em nenhuma parte do estatuto, não é agora o Conselho Diretivo que por si faz leis ou estatutos, tem que seguir regras. Não tem qualquer sustentabilidade estatutária e é ilegal", disse Marta Soares, em declarações à agência Lusa.