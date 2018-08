Bruno de Carvalho não foi convocado para a reunião dos órgãos sociais

21 Maio 2018 às 17:47 Facebook

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, não foi convocado para a reunião que vai juntar os órgãos sociais do Sporting, esta segunda-feira.

O JN sabe que o presidente dos "leões" não recebeu qualquer convite formal para marcar presença na reunião desta segunda-feira.

A convocatória foi feita por Jaime Marta Soares, presidente demissionário da mesa da Assembleia Geral do Sporting. O anúncio do encontro desta segunda-feira foi feito na terça-feira, logo após os incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete.

"Na próxima segunda-feira vou convidar ou convocar, se for caso disso, todos os órgãos sociais para analisarmos em conjunto o momento que o Sporting está a viver e, a partir daí, tomarmos as decisões consentâneas com esta realidade", referiu Jaime Marta Soares.

Já esta segunda-feira, Marta Soares afirmou à Lusa que o Conselho Diretivo, liderado por Bruno de Carvalho, foi convocado para reunião dos órgãos sociais agendada para as 19 horas.