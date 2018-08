Bruno de Carvalho: "Não nos vamos demitir"

17 Maio 2018 às 23:04 Facebook

Apesar de toda a pressão que tem sofrido para deixar a presidência do Sporting, Bruno de Carvalho assegurou, em comunicado, que não se irá demitir do cargo.

Depois de estar reunido toda a tarde e princípio da noite para debater o momento de crise que o clube atravessa, o Conselho Diretivo do Sporting pronunciou-se, há momentos, em Alvalade, através de um comunicado. Bruno de Carvalho foi o primeiro a ter a palavra e garantiu que não se irá demitir da presidência.



"O Sporting está a ser alvo de um ataque sem precedentes, mas não nos vamos demitir. É nosso dever, para bem do Sporting, ficar", afirmou Bruno de Carvalho, assegurando que, após a final da Taça de Portugal, marcada para domingo, frente ao Aves, no Estádio do Jamor, será dada a voz aos adeptos.



"Depois da Taça de Portugal, estaremos à disposição dos sócios. Pediremos a marcação de uma Assembleia-Geral extraordinária para os ouvir. Mas, em vez disso, são os de dentro a ajudar os de fora nestes ataques", criticou Bruno de Carvalho, finalizando o comunicado com a garantia que não irá abandonar o cargo.

"Não nos demitimos para bem do Sporting. Estamos, como sempre, disponíveis para prestar todos os esclarecimentos necessários", concluiu Bruno de Carvalho.