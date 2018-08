Bruno de Carvalho assiste ao dérbi no banco de suplentes

Sofia Esteves Teixeira 04 Maio 2018 às 19:56 Facebook

O presidente do Sporting viu a decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul ser-lhe favorável e vai poder estar no banco de suplentes no dérbi de sábado, frente ao Benfica, em Alvalade.

Bruno de Carvalho foi castigado com seis dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina da FPF, o que o impediria de estar no banco de suplentes no dérbi deste sábado frente ao Benfica.

Contudo, o líder dos leões viu o Tribunal Central Administrativo do Sul dar provimento à providência cautelar que interpôs e o castigo fica, assim, suspenso.