Bruno de Carvalho: "O início de tudo não foi o post de Madrid"

O presidente do Sporting aproveitou o discurso no 11.ª aniversário do núcleo de Alenquer para abordar o momento conturbado do clube e explicou a razão pela qual não apresenta a demissão.

"O início de tudo não foi o post de Madrid, mas sim a minha entrevista ao DN, onde abri o livro sobre a reestruturação financeira e disse que em 2019 o Sporting ia ter quase 90% da SAD. Por isso, a Holdimo faz o que faz. Não é o meu futuro que está em jogo, é o vosso. O que pode acontecer [se sair] é que vem outra pessoa e vende as VMOC's à Holdimo e amortiza as que sobrarem e os sportinguistas perdem o controlo da SAD. É uma belíssima jogada de xadrez que resulta. O busílis da questão é que não querem que o clube seja maioritário na SAD", começou por dizer Bruno de Carvalho, explicando os motivos pelos quais não apresenta a demissão.

"Porque não me demito? Primeiro ninguém tem de se demitir pela vontade de uma Mesa da Assembleia Geral ou Conselho Fiscal e Disciplinar. Têm de ser os sócios a votar, pelos estatutos. Não saímos porque não vamos voltar costas ao clube. Se o nosso trabalho fosse tão mau, não fariam ameaças ou ofereceriam empregos e dinheiro, férias de três meses às famílias dos dirigentes que não se demitem com destinos paradisíacos", atirou.