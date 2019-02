Bruno de Carvalho: "Passam oito anos sobre a minha primeira candidatura"

JN Ontem às 21:41 Facebook

Bruno de Carvalho completa, esta sexta-feira, 47 anos e recorda que foi nesta data que iniciou a primeira candidatura à presidência do Sporting, "o maior sonho" da vida dele.

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, celebra, esta sexta-feira, 47 anos. Nas redes sociais, o antigo líder leonino recorda que esta é uma data especial para ele.

"Hoje passam precisamente oito anos sobre a minha primeira candidatura, em que comecei a concretizar o maior sonho da minha vida: ser presidente do Sporting Clube de Portugal", escreveu Bruno de Carvalho no Instagram.

"Que venham outros 47, agora já não nas funções de presidente, mas como incondicional adepto do nosso Sporting Clube de Portugal, cheio de novos sonhos e projetos, rodeado de gente que me faça ser cada vez melhor Homem", lê-se na mensagem publicada.

No que diz respeito aos cinco anos em que esteve na presidência do clube de Alvalade, Bruno de Carvalho vai lançar um livro com relatos sobre a experiência, estando o lançamento agendado para daqui a uma semana.