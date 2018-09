Bruno de Carvalho pede impugnação das eleições de 8 de setembro

Hoje às 18:13 Facebook

O movimento "Leais ao Sporting", liderado pelo ex-presidente leonino Bruno de Carvalho, anunciou, nesta quinta-feira, ter pedido a impugnação das eleições do clube, realizadas a 8 de setembro último.

O anúncio do movimento de adeptos sportinguistas vem no seguimento do que, no próprio dia das eleições já tinha adiantado como hipótese, ou seja, proceder à impugnação do sufrágio que conduziu à vitória de Frederico Varandas, novo presidente dos leões.

O movimento refere que avançou para a impugnação da assembleia geral eleitoral "por terem sido precedidas de várias ilegalidades, algumas já comprovadas pelos tribunais e revestidas de um grave desrespeito pela democracia".

No entanto, a lista liderada por Bruno de Carvalho refere que o pedido de impugnação poderá entretanto ser retirado: "Estamos disponíveis para, caso a verdade seja reposta e os plenos direitos de Sócios restaurados, ponderamos desistir das ações judiciais em curso".