Bruno de Carvalho pede para ir a votos

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, revelou-se revoltado com a decisão, desta quinta-feira, da Comissão de Fiscalização de o impedir de ir a votos, em setembro.

"Peço às atuais pessoas no Sporting para que todos possam ser candidatos. Não roubei nem matei ninguém, só defendi os interesses do clube", sublinhou, em conferência de Imprensa, em Lisboa.

O responsável disse estar a ser alvo de uma campanha negra. "Estou mais determinado do que nunca. Não me sinto suspenso de nada. Parem com todas estas movimentações, mereço uma segunda oportunidade", pediu.

Com os outros candidatos sob mira, referiu que "não têm a coragem" de o aceitar como candidato. "Eu não tenho medo. Agora todos querem ir para o clube, há lá um poço de petróleo", disse, irónico.