Bruno de Carvalho pega-se com Pimpinha Jardim

Depois das bocas a Felipa Garnel, conhecida adepta do Sporting, Bruno de Carvalho, presidente dos leões, visou, neste sábado, Pimpinha Jardim, "socialite" que torce pelo Benfica.

Em causa as declarações da filha de Cinha Jardim no programa "Você na TV", da TVI. Entre muitas críticas, Pimpinha acusou o líder leonino de ter perdido "o respeito aos adeptos". "Sei que os adeptos do Sporting estão descontentes. Ou ele vem a público pedir desculpa e dizer que perdeu a cabeça ou então devia demitir-se", defendeu, nesta sexta-feira, a propósito das declarações de Bruno de Carvalho, na última segunda-feira.

A resposta de Bruno de Carvalho chegou hoje, através de uma publicação no Facebook, em que o presidente do Sporting pede aos adeptos que não deem protagonismo "a esta Pitinha do Jardim".

Na publicação, Bruno de Carvalho deixa mesmo um alerta: "Isto vem da 2.ª Circular, mas é muito mais grave do que parece."