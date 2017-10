Bruno de Carvalho proíbe entrada do Correio da Manhã em Alvalade

JN Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa publicação no Facebook, o presidente dos leões garantiu que não mistura a vida pessoal com a vida profissional, comentou a promoção de Joana Ornelas, sua esposa, após o casamento e garantiu, ainda, que jornalistas do CM serão proibidos de entrar em Alvalade, por segurança.

"Esta última notícia do Correio da Manhã levantou um problema grave de segurança aos seus profissionais nas suas deslocações a jogos ou eventos do Sporting. Tenho recebido várias mensagens de Sportinguistas revoltados, e, por isso, tomei a decisão de, para segurança dos profissionais do Correio da Manhã, avisar a segurança do Sporting para não deixar permanecer nenhum em instalações afetas ao Clube" começou por explicar o presidente do Sporting.

A promoção de Joana Ornelas, mulher de Bruno de Carvalho, no Sporting, especialmente depois do casamento de ambos, tem sido alvo de muitos comentários e, para o efeito, o presidente do Sporting decidiu, este domingo, utilizar as redes sociais para comentar o caso.

"O meu único erro é viver o clube 24 horas por dia", destacou Bruno de Carvalho, num post no Facebook, afirmando, ainda, que não mistura a vida pessoal com a profissional.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Não misturo a minha vida pessoal com o Sporting, abandonei a minha vida pessoal pelo Sporting, e isso já me tirou muito e continua a tirar. Está na altura de parar e refletir mais um pouco sobre esta realidade, como já o disse várias vezes nas últimas Assembleias Gerais", referiu o presidente dos leões.

Recorde-se que Joana Ornelas trabalhava no departamento de marketing do Sporting, antes de contactar com Bruno de Carvalho. Depois de ter casado com o líder do clube de Alvalade, foi promovida para liderar a área de Business, Management e Public Affairs.