Bruno de Carvalho propõe fim dos jogos transmitidos pelos clubes

Num extenso texto publicado, este sábado, no Facebook, o presidente do Sporting propôs 20 pontos de reflexão ao "G12"- indireta lançada ao movimento G15, onde se incluem todos o clubes da I Liga à exceção dos três grandes - sobre o estado do futebol português.

Em dia de final da Taça da Liga, o líder do clube leonino propôs 20 pontos de reflexão ao "G12", denominação que o próprio atribui ao movimento "G15".

Entre as 20 propostas, Bruno de Carvalho destacou o fim da realização e produção dos jogo pelos canais dos próprios clubes, acabar com as claques ilegais e "que as regras e regulamentos do futebol não violem a Lei geral e a Constituição da República portuguesa".

Bruno de Carvalho propôs, ainda "exigir a reposição da verdade desportiva, reconhecendo aos clubes que venceram o Campeonato de Portugal o título de Campeão Nacional", numa clara alusão as 22 títulos reclamados pelos leões, em detrimento dos 18 reconhecidos.