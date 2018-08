Bruno de Carvalho recebeu nota de culpa e arrisca ser expulso de sócio

JN Hoje às 18:45 Facebook

Bruno de Carvalho recebeu, esta quinta-feira, a nota de culpa de mais um processo disciplinar que lhe foi aplicado pela Comissão de Fiscalização do Sporting.

Bruno de Carvalho foi notificado, esta quinta-feira, com uma nota de culpa e pode vir a ser expulso de sócio do Sporting. O mesmo acontece com os vogais da Direção destituída, Alexandre Godinho e Luís Gestas.



Na Assembleia Geral (AG) de 23 de junho Bruno de Carvalho, Alexandre Godinho e Luís Gestas entraram no espaço da Altice Arena tendo votado, alegadamente indevidamente pois encontravam-se suspensos. Em relação ao ex-presidente dos leões, os filmes que publicou no Facebook no interior da AG e o incitamento à violência e aos apupos quando estava presente no interior da Altice Arena são duas das situações visadas na nota.

Todos os elementos notificados terão, a partir de agora, 10 dias úteis para se defenderem e responderem à nota de culpa.