Bruno de Carvalho: "Pode ser que já tenha saído o plantel todo"

O presidente do Sporting acredita que a onda de rescisões de contrato de futebolistas leoninos vai continuar. O receio de Bruno de Carvalho foi manifestado, na noite desta sexta-feira, numa sessão de esclarecimento com sócios do clube, que decorre em Santa Maria da Feira.

"William? Ainda não chegou. Quando sairmos daqui pode ser que já tenha saído o plantel todo", disse o presidente leonino, na sessão de esclarecimento, quando questionado sobre a hipótese de William Carvalho ter seguido as pisadas de Rui Patrício e de Daniel Podence, avançando para a rescisão unilateral de contrato.

A sessão está, ao contrário das anteriores, a ser transmitida em direto na Sporting TV.