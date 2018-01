Hoje às 19:07, atualizado às 19:10 Facebook

Presidente do Sporting partilhou, nas redes sociais, mensagem publicadas pelo esquerdino para garantir atitude e compromisso total do clube na luta pelo título.

Bruno de Carvalho aproveitou a reação de Fábio Coentrão ao empate (1-1) com o Vitória de Setúbal para dizer aos adeptos qual é o caminho a percorrer. "Da revolta, angústia e raiva de todos os sportinguistas vai sair o caminho para as alegrias que tanto merecemos! Atitude e Compromisso total!», escreveu o líder leonino, no Facebook.