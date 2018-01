Bruno de Carvalho repudia cântico mas aponta o dedo a "atropelo" à Liga

Hoje às 00:43, atualizado às 00:52 Facebook

Depois de Francisco J. Marques ter reagido ao cântico entoado pelos adeptos do Sporting, esta quarta-feira à noite, durante o jogo de hóquei em patins disputado com o F. C. Porto, no Dragão Caixa, foi a vez de Bruno de Carvalho comentar.

"Ai quem me dera, que a bancada do Estoril fosse com o car....", entoaram os adeptos sportinguistas, aludindo à instabilidade da bancada do Estádio António Coimbra da Mota, que levou a que o Estoril - F. C. Porto desta segunda-feira tivesse de ser interrompido.

O presidente leonino afirma, em mensagem publicada no Facebook, que, a confirmarem-se os cânticos, estes são "lamentáveis e alvo de total repúdio", uma vez que "em nada representam a forma de estar do Sporting, no desporto e na sociedade"

Apesar do lamento, Bruno de Carvalho não deixa escapar críticas à situação ocorrida na segunda-feira, no Estoril. "Assim, pela luta pela verdade desportiva, não podemos esconder o desagrado total do Sporting CP pelo atropelo aos regulamentos permitido pela Liga ao não ter obrigado a que a segunda parte do jogo Estoril - Porto fosse realizada no dia seguinte", escreve Bruno de Carvalho, acrescentando que se mantém "a dúvida" sobre as razões pelas quais a segunda parte da partida não decorreu na terça-feira.

O diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques, também já tinha reagido ao cântico entoado pelos adeptos do Sporting, partilhando o vídeo do momento com a descrição "Por falar em labregos...".