Bruno de Carvalho sobre conquista do Sporting: "Afinal valeu a pena investir"

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho reagiu ao título europeu de futsal conquistados pelos leões este domingo, considerando que "valeu a pena investir na equipa".

"É para termos alegrias destas, é por um Sporting CP vencedor que trabalhámos tanto nos últimos anos! Afinal valeu a pena investir! Parabéns ao enormes treinadores e atletas do futsal do Sporting Clube de Portugal, os novos Campeões Europeus! Nós os Sportinguistas merecemos momentos destes", escreveu Bruno de Carvalho no Facebook.

O Sporting conquistou este domingo pela primeira vez a Liga dos Campeões de futsal, ao vencer, por 2-1, na final o Kairat Almaty, anfitrião da final four.