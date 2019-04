Bruno de Carvalho solicita assembleia geral da SAD do Sporting

JN Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho exigiu, esta segunda-feira, explicações à Administração da Sporting SAD e a realização de uma assembleia geral extraordinária.

Numa carta enviada ao presidente da mesa da Assembleia Geral da Sporting SAD, Bernardo Ayala, Bruno de Carvalho, Alexandre Godinho, Fernando Carvalho e João Trindade exigiram a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária após a auditoria que foi realizada às contas do clube ter sido tornada pública.

"Relembramos-lhe que foram feitas várias auditorias de Gestão nos mandatos anteriores e nenhuma delas teve a sua divulgação nos Órgãos de Comunicação Social. Foi a forma responsável e profissional com que se lidou com estas situações no passado que queremos ver repetida no presente e no futuro. Mas a verdade é que o relatório efectuado pela Baker Tilly teve de imediato a sua divulgação pública, colocando à mercê de todos - incluindo os nossos rivais e adversários - informações sigilosas que colocam a Sporting SAD numa situação de enorme fragilidade. Esta forma de comunicação errática que a administração da Sporting SAD tem adoptado, provoca prejuízos tremendos para a Instituição, fere as regras estabelecidas pela CMVM e coloca os acionistas numa situação de total perplexidade, preocupação e desagrado", pode ler-se.

Também esta segunda-feira, um grupo de apoiantes do antigo presidente do Sporting enviou uma carta a Rogério Alves, Presidente da mesa da Assembleia Geral, solicitando uma assembleia geral para "analisar os casos recentes do clube e a amnistia de todos os sócios suspensos involuntariamente ou expulsos".