Bruno de Carvalho: "Terá de ter a coragem de dizer isto na minha cara"

Numa publicação no Facebook nesta segunda-feira, o presidente dos leões respondeu a Madeira Rodrigues, que abdicou de avançar com um pedido de auditoria e pôs em causa a honestidade de Bruno de Carvalho.

"Espero que apareça na AG do próximo dia 3 de Fevereiro pois terá de ter a coragem de dizer isto na minha cara e de ouvir o que tenho para lhe dizer sobre esta miserável encenação!", pode ler-se na publicação.

Recorde-se que Madeira Rodrigues, antigo candidato à presidência do Sporting, abdicou do pedido de autoria à aquisição e alienação de direitos económicos e desportivos de alguns profissionais de futebol contratados e vendidos durante o consulado de Bruno de Carvalho, atual presidente dos leões.

"Pela minha parte, teremos que nos limitar a esperar pelos resultados, habitualmente demorados, da investigação do Ministério Público que está a decorrer. Enquanto essa investigação não der frutos a dúvida sobre a honestidade do Presidente do Sporting vai-se manter uma vez que não é possível responder de uma forma rápida e cabal à pergunta: desviou verbas do nosso clube?", afirmou Madeira Rodrigues.