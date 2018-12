Bruno de Carvalho vai enviar representante à AG de sábado

JN Hoje às 17:50 Facebook

Bruno de Carvalho não deverá marcar presença na assembleia geral do Sporting, no sábado.

Ao dia de hoje, Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, tem previsto enviar um representante à assembleia geral (AG) do próximo sábado para ler um discurso durante os 15 minutos da intervenção autorizada pela mesa da assembleia geral, presidida por Rogério Alves, apurou o JN junto de fonte próxima. Os sócios vão apreciar e votar sobre o recurso apresentado relativamente à suspensão de um ano.

Como o nosso jornal avançou na edição em papel de hoje, quarta-feira, a ida de Bruno de Carvalho à reunião magna continua, no entanto, a estar em cima da mesa, de acordo com a mesma fonte. Este plano traçado, com o discurso preparado e o envio de um representante, não invalida a possibilidade de o destituído presidente marcar presença na assembleia geral que irá arrancar às 14 horas de sábado e decorrerá no Pavilhão João Rocha.

Lembre-se ainda que os sócios leoninos irão apreciar e votar relativamente à suspensão de 10 meses aplicada pela Comissão de Fiscalização aos restantes elementos do Conselho Diretivo destituído no passado dia 23 de junho. O ex-vice-presidente Carlos Vieira e os antigos vogais, Alexandre Godinho, Rui Caeiro, José Quintela e Luís Gestas. Estes cinco visados também poderão ir à reunião magna.

Na ordem de trabalhos está também a deliberação referente aos recursos de Elsa Judas e Trindade Barros, expulsos pela Comissão de Fiscalização. Ambos terão a oportunidade de apresentar os seus argumentos de defesa.