Artur Torres Pereira afirmou, esta sexta-feira, que a documentação apresentada por Bruno de Carvalho em Alvalade foi "analisada e conferida", não existindo qualquer decisão do tribunal que suspensa a assembleia de sócios que destituiu o ex-presidente do clube.

Torres Pereira confirmou que, a 1 de agosto, o clube foi instado a pronunciar-se sobre a providência cautelar apresentada por Bruno de Carvalho, mas que o prazo para responder ainda se encontra a decorrer, pelo que não existe qualquer decisão que suspenda os resultados da assembleia-geral, que destituiu o presidente.

"Analisada a documentação concluí-se ser tudo mentira. Não existia decisão judicial que suspendesse as decisões tomadas pelos sócios e que lhe permitiria reassumir funções".

Bruno de Carvalho "veio mentir e desestabilizar", afirmou o presidente da Comissão de Gestão do Sporting, sublinhando que os órgãos sociais do clube se mantêm em funções, assegurou. Sobre a presença do ex-presidente em Alvalade esta sexta-feira, Torres Pereira disse que foi necessário chamar a PSP para o retirar das instalações do clube.

"Hoje foram todos os limites ultrapassados. O clube tenta recompor-se de desvarios do ex-presidente e este revelou continuar a ser foco de desestabilização, colocando interesses pessoais à frente do Sporting", concluiu o responsável do clube.

A informação foi prestada numa declaração conjunta das Comissão de Gestão, Mesa da Assembleia Geral, da Comissão de Fiscalização e da Sporting SAD.