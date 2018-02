Bruno de Carvalho volta a ameaçar demitir-se

JN Hoje às 19:05, atualizado às 19:10 Facebook

Twitter

O presidente do Sporting voltou a repetir, através de uma publicação no Facebook, a ameaça de demissão que já tinha feito no sábado, durante a Assembleia-Geral do clube, que o dirigente leonino abandonou.

Bruno de Carvalho aproveitou os dois títulos europeus de corta-mato conquistados pelas equipas masculina e feminina do Sporting para voltar a ameaçar a demissão do cargo de presidente do clube do leões. "Mais 2 Títulos Europeus, para a saída ser em grande - 5 Títulos Europeus conquistados em 5 anos - já são 27! Orgulho!", pode ler-se.

Ainda na nota, publicada este domingo no Facebook, o líder máximo do clube leonino divulgou uma lista de figuras que, na sua ótica, não farão falta ao clube, e a que chama de "sportingados". Aproveitou ainda a mensagem para tornar público o convite para a festa de aniversário no qual figura o número de telefone da mulher, Joana Ornelas, e que foi divulgado pela página "Sporting Independente".

"Boa tarde. Devido ao convite que a Joana fez para o meu aniversário ter saído no Sporting Independente decidi anular qualquer comemoração com todos vocês (...) É preciso alterar os estatutos ou ter um regulamento disciplinar? Como se vê, não...", escreveu, em tom de ironia, aludindo à Assembleia-Geral deste sábado, onde sócios sportinguistas contestaram dois pontos dos trabalhos referentes, precisamente, à alteração de estatutos e à criação de um regulamento disciplinar.