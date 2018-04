Bruno de Carvalho volta a atacar o Braga

Hoje às 17:02 Facebook

Presidente dos leões criticou António Salvador, o treinador Abel Ferreira e acusou o Braga de "mentir".

O Braga - Sporting, no campo, já acabou, mas braguistas e leões continuam pegados fora das quatro linhas.

Através de um comunicado no Facebook, Bruno de Carvalho não foi brando nas palavras, reforçando que "a Sporting SAD é uma empresa cotada em bolsa e não pode ser acusada de trafulha e chico-espertice por outra, e depois ler um comunicado com uma série de mentiras e ficar quieta".

O presidente do Sporting acrescenta que "o braga insiste em mentir a cada passo que dá, utilizando a táctica da sua 'casa mãe', a manipulação da informação e o terrorismo comunicacional".

António Salvador e Abel Ferreira também foram visados.

"Um presidente que faz do seu treinador a sua cópia, insultando e agredindo pelas costas um atleta do Sporting CP. Um presidente que, com Pedro Proença presente, ameaçou elementos da Direcção do Sporting CP e dos seus Núcleos ao intervalo. Um presidente que, como o seu homólogo da sua sede em Lisboa, mantém claques ilegais que passaram o jogo todo a mostrar faixas a ofender e caluniar o presidente do Sporting CP".

Leia o comunicado na íntegra: