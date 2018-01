Bruno de Carvalho volta a condenar cântico e deixa recado a F. C. Porto

JN Hoje às 17:37 Facebook

Através do Facebook, o líder dos leões voltou a condenar os cânticos dos adeptos do Sporting no Dragão Caixa e deixou um recado ao F. C. Porto.

Durante o clássico de Hóquei em Patins entre o F. C. Porto e o Sporting, no Dragão Caixa, os adeptos dos leões entoaram um cântico polémico, numa alusão ao sucedido no Estoril-F. C. Porto, na I Liga de futebol, na passada segunda-feira, interrompido devido à alegada instabilidade da bancada do Estádio António Coimbra da Mota.

Após repudiar os cânticos na quarta-feira, Bruno de Carvalho recorreu, esta quinta-feira, ao Facebook para voltar a repudiar o sucedido e recordar outra situação um outro cântico, alegadamente da parte dos adeptos do dragões, no Estádio de Alvalade, em 2012.

"Agora, tenho a certeza de que os responsáveis e as plataformas do Porto, apesar do atraso, vão condenar da mesma forma este cântico que gozava com a queda de adeptos do Sporting CP no fosso do nosso Estádio, "pedindo" que mais o fizessem", pode ler-se na publicação.