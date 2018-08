Bruno de Carvalho volta ao Facebook e reage à derrota do Sporting

Sofia Esteves Teixeira 20 Maio 2018 às 19:41 Facebook

Twitter

Após a derrota (2-1) do Sporting frente ao Aves, no Jamor, Bruno de Carvalho utilizou o Facebook para deixar um apelo aos adeptos.

Ainda o jogo não tinha terminado, alguns adeptos do Sporting foram abandonando o recinto mal Guedes ampliou a vantagem do Aves para 2-0. Face ao sucedido, Bruno de Carvalho, que não esteve presente na final do Jamor, deixou um apelo nas redes sociais:

"Por favor Sportinguistas não abandonem o campo! Não provoquem confusões! Apoiem os 90 minutos. O Sporting é isso. Apoiem a nossa equipa e o nosso clube!", pode ler-se.

Após o final do jogo, que terminou com uma vitória histórica do Aves, o presidente do Sporting voltou a recorrer às redes sociais para apelar à calma dos adeptos leoninos.

"Somos uma família! Calma! Mostrem que somos grandes e apoiem a equipa! Frustração nunca poderá separar uma família!", escreveu.