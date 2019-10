Bruno Fernandes: "Alguns dos meus colegas não têm noção do clube que representam"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:08 Facebook

Bruno Fernandes, médio do Sporting, abordou esta terça-feira a "pressão positiva" que é jogar no Sporting.

Em vésperas do jogo com o LASK Linz, a contar para a Liga Europa, Bruno Fernandes voltou a ser decisivo ao marcar o golo que deu a vitória aos leões frente ao Desportivo das Aves, no último duelo da Liga. O capitão do Sporting deu uma entrevista à UEFA na qual abordou a pressão que é jogar de leão ao peito.

"Ser capitão do Sporting é um orgulho enorme. Eu sou português e tenho noção da história do clube. Tento transmitir isso aos meus colegas, pois muitas vezes não têm noção do clube que representam, um clube como o Sporting. É verdade que está há 18 anos sem ganhar o campeonato, mas a pressão tem de estar cá. Essa pressão é uma pressão positiva, quer dizer que as pessoas acreditam em mim, que os meus companheiros de equipa têm confiança em mim e acreditam que eu posso fazer algo diferente durante o jogo - e eu tenho de transformar essa pressão num fator bom para que possa dar o melhor de mim de maneira a ajudar a equipa", afirmou.

Na quinta-feira, o Sporting recebe no Estádio José Alvalade, pelas 20 horas, os austríacos do LASK, que na primeira ronda venceram em Linz o Rosenborg por 1-0.