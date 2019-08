Bruno Fernandes com pressa de resolver a saída

JN Hoje às 12:50 Facebook

O Sporting chumbou a oferta do Tottenham, julgada muito curta (45 milhões), mas o clube inglês não desiste e o próprio jogador reuniu-se com Frederico Varandas para agilizar a transferência, uma vez que o mercado inglês fecha já no dia 8. Esta é a notícia que marca a atualidade do mercado desta sexta-feira.

Sporting - Bruno Fernandes ainda quer ir a jogo pelo Sporting na Supertaça, este domingo, com o Benfica, mas é o principal interessado em agilizar a transferência para Inglaterra, onde o mercado fecha já no dia 8. O jogador tem propostas salariais cinco vezes superiores aos dois milhões líquidos que vence anualmente em Alvalade. Problema: o último lanço do Tottenham (45 milhões de euros) foi recusado pelo Sporting. Daí a reunião desta manhã, em Alcochete, entre o jogador, o empresário Miguel Pinho, o presidente do clube, Frederico Varandas, e o diretor desportivo, Hugo Viana. Tudo para ultrapassar o impasse num negócio que interessa a todas as partes, mas que o Sporting recusa assinar por menos de 70 milhões. Lá por Alcochete, entretanto, o clube tem outros casos para resolver: dispensados por Marcel Keizer, sete jogadores (Jefferson, Viviano, André Pinto, Petrovic, Leonardo Ruiz, Wallyson e Matheus Oliveira) treinam à parte e aguardam colocação.

Chaves - Ainda do mercado interno, destaque para uma transferência internacional, de Trás-os-Montes para a liga americana. Luís Martins muda-se para o Sporting Kansas City. O lateral-esquerdo, que rescindiu com o Desportivo, assinou contrato até 2021, com mais uma época de opção.

Almeria - Aqui da vizinha Espanha chega a notícia da contratação de Pedro Emanuel. Aos 43 anos, o treinador abraça novo projeto profissional, após a passagem pela liga saudita, na qual foi terceiro classificado, ao serviço do Taawon. Segue para o clube da segunda liga espanhola comprado pelo investidor Turki Al-Sheik e pela mão deste novo proprietário da UD Almeria, ministro e investidor saudita, que, segundo a imprensa espanhola, acaba de pagar 27 milhões de euros para adquirir o clube da Andaluzia. Uma das primeira medidas de Al-Sheik foi render o treinador Óscar Fernandez e entregar o cargo a Pedro Emanuel. Al-Sheikh é assessor da Corte Real da Arábia Saudita, com a patente de ministro. Tem fortuna pessoal e é já dono de outro clube, o Pyramids FC, do Egito.

S. Paulo - Lá de fora, do outro lado do Atlântico, chega a notícia da colocação de uma estrela brasileira. O São Paulo anunciou a contratação de Daniel Alves. O experiente lateral-direito, de 36 anos, vai assinar contrato até dezembro 2022. Eleito recentemente melhor jogador da Copa América, Daniel Alves estava sem clube desde que terminou contrato em junho com o Paris Saint-Germain. Na Europa representou ainda a Juventus, o Barcelona e o Sevilha, sendo o jogador com mais títulos coletivos na carreira (40).

Bayern - Na Alemanha, o jornal "Bild" escreve que Franck Ribéry, em final de contrato com o Bayern, prolongará a carreira na Arábia Saudita ou no Qatar. O antigo internacional francês, de 36 anos, revelará o destino nas próximas horas.

Real Madrid - Em Espanha, os "merengues" aceleram as negociações pela contratação de Paul Pogba, segundo escreve esta sexta-feira o jornal "As". O mercado inglês fecha dentro de uma semana e se a transferência não se realizar até ao dia 8, o Manchester United não vai quer vender o jogador depois dessa data, uma vez que ficará impossibilitado de inscrever um substituto.