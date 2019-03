Bruno Fernandes continua lesionado

Hoje às 13:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio leonino Bruno Fernandes está cada vez mais em dúvida para o jogo de Chaves.

Bruno Fernandes continua a ser baixa no Sporting, devido à sobrecarga muscular que já o afastou dos recentes jogos da seleção portuguesa com Ucrânia e Sérvia. O médio leonino esteve condicionado no treino desta quinta-feira, em Alcochete, e a recuperação para a partida de sábado em Chaves é difícil.

Os compromissos das seleções causaram outro problema para o treinador Marcel Keizer, já que o avançado Diaby voltou lesionado do Mali. O dianteiro sofreu uma entorse no pé direito, no apuramento para a Taça das Nações Africanas e fez tratamento, juntando-se a Fernandes, Ilori e Battaglia no boletim clínico sportinguista.

O treino desta quinta-feira ficou também marcado pela integração de todos os internacionais, que tinham viajado para as respetivas seleções. Idrissa Doumbia e Stefan Ristovski já tinham regressado na terça-feira e esta manhã juntaram-se-lhes Thierry Correia e Luís Maximiano (Sub-21 de Portugal), Acuña (Argentina), Coates (Uruguai) e Cristían Borja (Colômbia), para além de Diaby (Mali).